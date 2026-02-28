ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಭಾಗ್ಯ, ಗೌರವ, ಹೆಸರು, ಹಣ
Sarkari naukari ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಅವರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಅಥವಾ 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 3 ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮಿಲಿಟರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22, ಅಥವಾ 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 4 ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನುರಿತವರು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಅಥವಾ 27 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರು. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.