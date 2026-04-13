6 ದಿನದ ನಂತರ 7 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹೆಸರು, ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು
Akshaya tritiya 2026 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನದಂದು ಏಳು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಏಳು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಯಾವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ರವಿ ಯೋಗ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಶಶ ಯೋಗ, ಮಾಳವ್ಯ ಯೋಗ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಯೋಗ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ, ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಗಳು ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ಸಿಹಿ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.