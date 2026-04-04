ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ...ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ
Unlucky zodiac signs april ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2026 ರಂದು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:37 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:20 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.