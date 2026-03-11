ಯುಗಾದಿಯಂದು ಶುಕ್ರ, ಗುರು, ಕುಜ, ರವಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುಯೋಗ, ಮಹಾ ಲಾಭ
Ugadi horoscope march these zodiac signs lucky ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಗುರು ವಕ್ರಿ, ರವಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸುಯೋಗವು ಇದೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಮದುವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮದುವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.