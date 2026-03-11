ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಸಂತೋಷದ ಮಾಸ, ಬುಧನನಿಂದ ಹೆಸರು, ಗೌರವ, ಹಣ
Zodiac signs ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ದಿನ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 8:19 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:55 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ (2026) ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ (2026) ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ಮೇಷ, ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.