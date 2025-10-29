ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಯಾವಾಗ? ದಿನಾಂಕ, ಶುಭ ಸಮಯ
tulsi vivah 2025 date puja muhurat religious significance and importance ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಯಾವಾಗ? ಸರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ, ಪೂಜೆ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ
ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ವಿವಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ತುಳಸಿ ವಿವಾಹದ ದಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಶುಭ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲು ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶುಭ ಸಮಯ
ತುಳಸಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಮಯ
ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲು ದಿನವಿಡೀ ಹಲವಾರು ಶುಭ ಸಮಯಗಳಿವೆ. ಮದುವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:59 ರಿಂದ 5:49 ರವರೆಗೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:24 ರಿಂದ 6:39 ರವರೆಗೆ
ಅಮೃತ್ ಕಾಲ: 9:29 ರಿಂದ 11:00 ರವರೆಗೆ
ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:59 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45 ರವರೆಗೆ
ಸಂಜೆ ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 6:04 ರಿಂದ 6:30 ರವರೆಗೆ
ತುಳಸಿ ವಿವಾಹದ ಮಹತ್ವ
ತುಳಸಿ ವಿವಾಹದ ದಿನದಂದು, ತಾಯಿ ತುಳಸಿಯು ವರನಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಶಾಲಿಗ್ರಾಮವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಾಯಿ ತುಳಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವಾಹವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.