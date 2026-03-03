ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 3 ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಣ, ಮಂಗಳವಾರ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹಣ ಲಾಭ, ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ದಿ
Tuesday mangalwar 3 march ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜೊತೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು 5 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಣ
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಣ (Mars Occultation) ಎಂಬುದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೇತು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕೂಡ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ,
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ- ಗುರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ- ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ
ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ-ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಭ
ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ-ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ.
ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಪರಿಹಾರ - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ.