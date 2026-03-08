ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ಗುರು, ಈ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶ ತಾಂಡವ, ಹಠಾತ್ ನಷ್ಟ, ದುಃಖದ ಪರ್ವ
Atichari guru will become margi on 11 march 2026 ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು, ದೇವತೆಗಳ ಗುರುವಾದ ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ನೇರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ.
ಮಿಥುನ
ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆತುರಪಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಕರ್ಕ
ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಂಟನೇ ಮನೆ ಏರಿಳಿತಗಳು, ನಿಗೂಢತೆಗಳು, ಹಠಾತ್ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ನೀವು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರವಿರಬೇಕು. ತ್ವರಿತ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಲೋಭನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಿಂದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೋಪ ಅಥವಾ ಆತುರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.