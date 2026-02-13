120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ
Sun venus saturn planet conjunction in march 2026 ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ
2026 ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಹು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಿಸುವುದರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಗಮನವು ಈ ಸಂಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸವು ತ್ವರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಅದೃಷ್ಟದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.