ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮನಿಂದ ಹಣ
triekadasha yog beneficial for Aries Gemini Capricorn zodiac signs ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:54 ಕ್ಕೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮ ಪರಸ್ಪರ 60 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಇದರಿದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮ
ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:54 ಕ್ಕೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮ ಪರಸ್ಪರ 60 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ (ತ್ರಿಕಾದಶ ಯೋಗ)ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ರಾಜ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
-ಈ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದವರು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.