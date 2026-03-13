ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 13 ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಸಂಪತ್ತು
13 march 2026 friday lucky zodiac signs ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಶುಭ ಸಮಯಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:57 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:55 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸಕ್ರಿಯ ಶತ್ರುಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು, ನೀವು ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ದಿನವಿಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಹಠಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
ಹಣ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ದಣಿದಿರುವಿರಿ. ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಹಳೆಯ ವಿವಾದವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮ
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಒತ್ತಡರಹಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲಾಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಕೊರತೆಯು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.