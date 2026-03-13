- Home
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಜನರ ಪರದಾಟ; 2025ರಲ್ಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಣಿ!
LPG shortage ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ , ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಣಿ ಪೋಸ್ಟ್
ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಣಿ ಅವರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು 2025 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ X (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: "ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ನಂತರ ಭಾರತ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ... ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ."
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಕಿನಿ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಅದೇ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಬರೆದರು: “ನಾನು ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದೆ ….!!”
This prediction i made almost
5 months back ....!! https://t.co/oxJxbjuaLl
— Prashanth Kini (@AstroPrashanth9) March 11, 2026
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು
ಮನೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶೀಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಧಿಯನ್ನು 21 ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.