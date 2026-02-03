ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ಬುಧವಾರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ ಕಾಲ, ಸಂಕಷ್ಟ
Wednesday 4th February 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2026 ರಂದು, ಹಲವಾರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾವಾದವು ಹತಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೇಷ
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ಮೀನ
ಮೀನ:ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ: ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ: ಬುಧನ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಈ ದಿನದ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ
ಚಂದ್ರನ ಹಂತ: ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2026, ಮಾಘ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ 1–2 ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ) ಬರುತ್ತದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ.