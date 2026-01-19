ನಾಳೆ ಜನವರಿ 20 ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಶಸ್ಸು
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Tuesday 20 January 2026 Dwipushkar Yog ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗವು ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಭ ದಿನ. ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥನ
ಮಿಥನ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ನೀವು ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನೀವು ಜಯಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ, ನೀವು ಜಯಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಗಳಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವೊಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಈ ದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಾಳೆ ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ