ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ರವಿಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Thursday 25 December 2025 ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ನಾಳೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪೌಷ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ. ರವಿಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಪಾಲುದಾರರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ವಿನಿಮಯ ಸಾಧ್ಯ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ದೊರೆಯುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸವು ಬರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಘಟನೆಯ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಲಾಭದ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮೋಜಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.