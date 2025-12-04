ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ, ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ, ಅದೃಷ್ಟ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Friday 5 December 2025 In Samasaptaka Yoga ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳದ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಧನ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಾಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಸಿಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸದ್ಗುಣ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯವೊಂದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.