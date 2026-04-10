ಅದೃಷ್ಟ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಇಂದು ಶಿವಯೋಗದ ಆರಂಭ
Luckiest Zodiac Sign On Friday 10 April 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂದು ಚಂದ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಲಾಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ದಿನವಿಡೀ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ, ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೂ, ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ, ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ನೀವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾಹನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಣಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಿನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.