ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ, ಕುಂಭ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
Top 4 Lucky Zodiac Signs for Feb 9 2026 Monday Trigrahi Yog ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯು 3 ರಾಶಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ತಿಂಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಈ ದಿನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಇದು ವೈಫಲ್ಯದ ಭಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಿನ; ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ
ಇದು "ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಲೇಟ್" ಗೆ ಒಂದು ದಿನ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಚಂದ್ರನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೀರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ವಯಂ-ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ಮುಂಬರುವ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ.