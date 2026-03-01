ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟ ಅಂತ್ಯ, ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪಕ್ಕಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ
Shani gochar ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 ರಂದು ಶನಿದೇವನು ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಅವನು. ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶನಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಗುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶನಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 ರಂದು, ಶನಿ ದೇವರು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾದ ಉತ್ತರಭದ್ರಪದದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನೀವು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ, ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯವು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಒದಗಿಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು.