ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
Wednesday 25 March 2026 ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 25 ಬುಧವಾರ ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 25 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರು ಸಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 25 ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯವೊಂದು ಈಡೇರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಾಳೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಂತೋಷದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.