ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರವಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಕ್ಕಿ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ
ನಾಳೆ ರವಿಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶೋಭನ ಯೋಗದ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳು ನಾಳೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ನಾಳೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಣಯ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಹಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಾಳೆ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ, ಮನೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಸಹ ನಾಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.