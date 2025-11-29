2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ
Shani sade sati effects on zodiac sign horoscope 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ 2026 ಈ ಜನರಿಗೆ ಕಠಿಣ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಶನಿಯು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಕಪ್ಪು ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯ. ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮಧ್ಯದ ಹಂತವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶನಿವಾರದಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.