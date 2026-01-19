ನಾಳೆ ಗ್ರಹಗಳ ದ್ವಿ ಸಂಚಾರ, ಜನವರಿ 20 ರಿಂದ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ, ಕಾರು, ಅದೃಷ್ಟ
Grah gochar 20th january double gochar these zodiac get good luck ಜನವರಿ 20 ರಂದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 4 ರಾಶಿಗಳು ಶನಿ ದೇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಜನವರಿ 20
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 20 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಯುರೇನಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಶನಿಯು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಉತ್ತರಭದ್ರಪದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿ-ಏಕಾದಶ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವಿ ಸಂಚಾರವು ಈ ೪ ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸೆಗಳು ಈಗ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜನವರಿ 20 ರಂದು ಈ ಸಂಯೋಗವು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಈಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಈ ಜೋಡಿ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.