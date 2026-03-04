ಶನಿ ಅಸ್ತಮ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ, 4 ರಾಶಿಗೆ 40 ದಿನಗಳ ವನವಾಸ, ಹಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ
Shani ast 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮದಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
4 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಭಾರ, 40 ದಿನಗಳು ತೊಂದರೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆಯೇ, ಅವು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದಯಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅಸ್ತಮಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದಯವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಶನಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 7:13 ಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ. 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನಂತರ, ಗ್ರಹವು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 4:49 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮಿಸುವಿಕೆಯು 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಧೈಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತಪ್ಪಾಗಿಯಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಧೈಯವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇತರರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ವಾದಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುರಿದು ಬೀಳಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.