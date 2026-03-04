ಶನಿ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟ ರಾಶಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಮಾರ್ಚ್ 3ರಿಂದ ಶುಕ್ರನ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಹಣ ಲಾಭ, ನೆಮ್ಮದಿ
Shani transit ಶನಿ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಶನಿ ದೋಷ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಿಂದ ಶುಕ್ರನು ಈ ಶನಿಯನ್ನು ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೋಷವು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಶನಿಯು ವ್ಯಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ 1ನೇ ದಿನ ಶನಿ ದೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 1ನೇ ದಿನದಂದು ಶನಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಿಂದ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಶನಿಯು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ದೋಷವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಅವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರಂತಹ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು
ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಷಷ್ಟಮ ಶನಿ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶನಿಯು ಈಗ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ 1 ನೇ ದಿನ ಶನಿಯ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಪರ ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬಡ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಚಂದ್ರನ ದಿನದಂದು ಶನಿ ದೋಷವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಅವರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.