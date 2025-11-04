ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, 4 ದಿನದ ನಂತರ 3 ರಾಶಿಗೆ ಜೇಬು ತುಂಬಾ ಹಣ, ಅದೃಷ್ಟ
surya gochar vishakha nakshatra aries leo virgo get money ಗುರುವಾರ ನವೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:59 ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯ
ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:59 ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುವಿರಿ. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.