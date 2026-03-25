ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಇವು, ನವಮಿಯ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
Zodiac signs favorite to god srirama ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರು.....ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ದಿನದಂದು ರಾಮ ಅಥವಾ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ರಾಜರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಅವರು ಕೆಲವು ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಮಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಳ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭತ್ಯೆ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ನಂತರ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಈ ತಿಂಗಳ 27 ರಿಂದ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರು.....ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಧನು
ರಾಶಿ.....ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಗುಣಗಳು. ಈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.