ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು! ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಗಲ್ಲ!
Dreams You Should Never Share With Anyone: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುವುದು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಕನಸುಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರದು
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬೀಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸಹಜ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ನಮಗೆ ಖುಷಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಪ್ನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ದೇವತೆ ಕಂಡರೆ...
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಅಥವಾ ದೇವರು-ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕನಸುಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಪ್ರಕೃತಿ ಕಂಡರೆ..
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡುಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು, ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ತೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ.
ಇವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸುಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನಿಂತುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು.
ಸತ್ತಂತೆ ಕಂಡರೆ ಮಾತ್ರ..
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತಂತೆ ಕಂಡರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಕನಸು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕನಸನ್ನು ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ..
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ಪಡೆದಂತೆ, ನಿಧಿ ಕಂಡಂತೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು, ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.