ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ, ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಸ್ತಿ, ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ . ಈ ಮನೆ ಅರಮನೆಯಂತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಮನೆ ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂಧೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 -20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಅರಮನೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬೆಸ್ಟ್ ತಾಣ.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ 20-25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಭಾರಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಈ ಶಾಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹವು ಅವರ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮನೆ ಅರಮನೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 300 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ದುಬೈ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ‘ಕಪ್ಸ್ ಕೆಫೆ’ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳಿ ₹5.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
