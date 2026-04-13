Snake Plant Vastu:

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ಇದರ 5 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

astrology Apr 13 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಇದನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಯಾವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ, ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆಯೋ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಾದಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲೂ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಬಹುದು

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಬಾರದು.

ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.

ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ

ನೀವು ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.

