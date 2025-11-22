ರಾಹು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:29 ಕ್ಕೆ ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
Rahus transit in golden times for these zodiac signs ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ರಾಹು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ರಾಹು
ರಾಹು ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ರಾಹು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ರಾಹುವಿನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹು
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಾಹುವನ್ನು ತನ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಸಂಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಶತಭಿಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಹು ಪಾದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.