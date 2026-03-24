ನಾಳೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ
Surya shani yuti Wednesday March 25 ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಸಂಯೋಗ
ಬುಧವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 25, 2026 ರಂದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು 0 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು. ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ವರವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ದುಂದುಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.