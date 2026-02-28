ವಾರದ ಐದು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ
Weekly Lucky Zodiac Sign ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇ
ಕರ್ಕ
ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶುಕ್ರನು ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭರವಸೆಯ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಹ ಮಸುಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.