ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ರಾಜ-ಸೇನಾಪತಿಯ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
Surya mangal create mangl aditya yog lucky for aries leo sagittarius zodiac signs 2026 ರ ಮೊದಲ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಜನವರಿ 9 ರಿಂದ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ
ಜನವರಿ 9, 2026 ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5.04 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಶೂನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅಧಿಪತಿ ಜೋಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2026 ರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವೂ ಸೂರ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ, ಅವರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.