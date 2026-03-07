- Home
Surya gochar 15 march 2026 ರಾಹು ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದಾಗ ರಾಹುವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 15 ರ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಾಗಣೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ತನೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ಸೌರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.