ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಾಜ ಪಂಚಕಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಲಾಟರಿ, ಅದೃಷ್ಟ
7 march 2026 Saturday ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ ಪಂಚಕವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ದಿನ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು, ದಂಪತಿಗಳು ಸಹ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಂಪತಿಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 7, 2026 ರಂದು, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ವಿವಾಹಿತರು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕರಂತೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಲಾಭ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಶನಿವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ. ಮಾರ್ಚ್ 7, 2026 ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧ
ಧನು ರಾಶಿ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 7, 2026 ರಂದು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ದುರ್ಬಲ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಾಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವರು ಸಹ ಮಾರ್ಚ್ 7, 2026 ರಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವಿಡೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. (ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.