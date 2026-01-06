ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ..ಎಚ್ಚರ
Surya gocher 5 zodiac signs need to be careful during sun transit ಜನವರಿ 14 ರ ರಾತ್ರಿ, ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ತನ್ನ ಮಗನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರುವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಜನವರಿ 14 ರ ರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯನು ಶನಿಯ ಪುತ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬುಧನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಜನವರಿ 14 ರ ರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟನೇ ಮನೆಯು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 14 ರ ರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ದೇವರು ಶನಿ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.