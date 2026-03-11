ನಾಳೆ 12 ಮಾರ್ಚ್ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ 6 ರಾಶಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ!
Rashifal 12 March 2026 ಮಾರ್ಚ್ 12 ಗುರುವಾರ ನಾಳೆ ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಗುರುವಿನಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಮಾರ್ಚ್ 12, ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಅವು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವಿದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಾರ್ಚ್ 12 ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಮಾರ್ಚ್ 12, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ. ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಮಾರ್ಚ್ 12, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ 87% ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಂದ್ರನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.