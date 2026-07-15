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- ಜುಲೈ 16 ರಾತ್ರಿ 11:39 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ, ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಜುಲೈ 16 ರಾತ್ರಿ 11:39 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ, ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಪರಿಹಾರ: ಸೂರ್ಯನ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕುಂಕುಮದೊಂದಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಕೆಂಪು ಶ್ರೀಗಂಧ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಸೂರ್ಯನು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ:
ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.
ಸೂರ್ಯನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ:
ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ:
ಪ್ರತಿದಿನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಬಳಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ತಾಮ್ರವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ:
ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳು, ರೋಲಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ.
ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಾಗ "ಓಂ ಘೃಣಿ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.