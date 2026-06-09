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- ಹುಷಾರಾಗಿರು! ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಅಶುಭ
ಹುಷಾರಾಗಿರು! ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಅಶುಭ
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಈ ಸಂಚಾರದ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಅಶುಭ
ಜೂನ್ 8, 2026 ರಂದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:39 ಕ್ಕೆ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದನು. ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನನ್ನು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಆಗಮನವು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಈ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ದಣಿವು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ವಿವಾಹಿತರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಬದಲು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.