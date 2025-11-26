ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 26 ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:26 ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ವ್ಯತಿಪಾತ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ
surya chandra vyatipat 2025 rashifal zodiac sign un lucky prediction ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ವ್ಯತಿಪಾತ ಯೋಗವು ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರನ್ನು ನವಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವೈಧೃತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿಪಾತವು ಅಂತಹ ಎರಡು ಅಶುಭ ಸಂಯೋಗಗಳಾಗಿವೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ವ್ಯತಿಪಾತ ಯೋಗವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 26, 2025 ರಂದು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:26 ಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಸೂರ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಠಾತ್ ವಾದ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದಿರಬಹುದು, ಇದು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಣ್ಣ ಅಪಾಯವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿವಾದಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೊದಲು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ. ಆತಂಕ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವಮಾನಕರ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕೀಲು ನೋವು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರಬಹುದು. ಇದು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಸಮಯ. ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.