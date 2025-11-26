ಬಡತನ ಬರುವಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಈ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
Signs you will see before you face money loss ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನಗೆ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು 4 ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಹಣದ ಆದಾಯ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಗಳಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣವು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತಿನ ನಷ್ಟವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು
ಪೋಷಕರು, ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ದುರದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪೂಜೆಯ ಕೊರತೆ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಕ್ತಿ, ಪೂಜೆ, ಪಠಣ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕರ್ಮ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.