ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಎರಡು ಬಾರಿ
Surya budh shukra make yuti drishti yog 2026 lucky zodiac sign ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2026 ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಾದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ
2026 ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು 'ಜನವರಿ' ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಎರಡು ಬಾರಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಜನವರಿ 21, 2026 ರಂದು, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ 'ಸೂರ್ಯ' ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ 'ಬುಧ' ಪರಸ್ಪರ ೦° ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಜನವರಿ 29, 2026 ರಂದು, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಪರಸ್ಪರ ೦° ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
2026 ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಅರಳುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, 2026 ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಾದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.