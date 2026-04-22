ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮೇ 15 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭ, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳು ಮೇ 29 ರವರೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ
ಮೇ 15, ೨೦೨೬ ರಂದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಂದೇ ದಿನ ಸಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ – ಸರ್ವತೋಮುಖ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ.
ಮಿಥುನ – ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ - ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.