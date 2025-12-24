17 ವರ್ಷ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸೂರ್ಯ-ಯಮ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗದಿಂದ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಲಾಭ
Surya and yam make dwidwadsh rajyog these zodiac sign lucky ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಮರು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಸೂರ್ಯ-ಯಮ
ಸೂರ್ಯನು ಯಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಇದು ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಮನ ದ್ವಂದ್ವ ಯೋಗವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹವಿದೆ. ಯಮನು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ದ್ವಿದಶ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವು ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.