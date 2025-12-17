ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಬದಲು, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತು
Horoscope 2026 january month lucky zodiac signs new year 2026 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಜನವರಿ
ಸೂರ್ಯನು ಜನವರಿ 10 ರಂದು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 17 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳನು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಮಂಗಳ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 20 ರಂದು ಉತ್ತರಭದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತಿಂಗಳು. ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.