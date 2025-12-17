ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಮೊದಲ ಸಂಚಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
Ketu gochar rashifal south node planet transit january 2026 horoscope ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಮೊದಲ ಸಂಚಾರವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇತು
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಂಚಾರ ಜನವರಿ 2026, ಜನವರಿ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ, ಆಗ ಕೇತು ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಿಂದ ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೇತು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕೇತುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಕೇತು ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಹಳೆಯ, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಟರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಿರಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಪವಾಡವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಅಥವಾ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.