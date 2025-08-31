ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತು, ಈ ಜನರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತು
ಬುಧನ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 30, ಸಂಜೆ 4.48 ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇತು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಭವಿಷ್ಯವು ಬೆಳಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಜನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.