ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಪಾಪ, ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಅವಮಾನ ಬರಲಿದೆ
Sun Rahu Conjunction 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವನ್ನು ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದಾದಾಗ ಅಶುಭ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ 4 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ 2026
2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸೂರ್ಯನ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳಾದರೆ, ರಾಹು ಸೂರ್ಯನ ಶತ್ರು ಗ್ರಹ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಸಂಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
Image Credit : Getty
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತರಲಿದೆ. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
Image Credit : Pixabay
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ.
Image Credit : Getty
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಗ್ರಹಣ ಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರಬಹುದು. ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಯಲಾಗಿ ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
Image Credit : Getty
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ರಾಹು-ಸೂರ್ಯರ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶತ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
