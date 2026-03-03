ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಿಂದ 3 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲು, ಮಂಗಳ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Lucky rajayoga after holi 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 12 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಮಾರ್ಚ್ 16, 2026
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಮಾರ್ಚ್ 16, 2026, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನ, ಗ್ರಹಗಳ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಚಂದ್ರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಈ ಶುಭ ಅಂಶದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಕುಂಡಲಿ ಅಥವಾ ತ್ರಿಕೋನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು, ತಂಪನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ಸೇರಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.